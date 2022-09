Anime del sur, Sepulveda, Neruda, Salinas Ramos con musiche di Piazzolla

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce a Mola di Bari si tinge dei colori di “Anime del Sur” insieme alla voce recitante di Valeria Pinto, alla chitarra classica di Vito Fiore e al violoncello di Claudia Fiore.



Uno spettacolo in Puglia in cui le parole magiche di poeti e scrittori sudamericani come Louis Sepulveda, Pablo Neruda, Marcela Serrano, Pedro Salinas e Jorge Louis Borges, raccontano le emozioni e i momenti emblematici di film famosi degli ultimi decenni, da “I diari della motocicletta” a “Frida” e “L’amore la tempo del colera”.



Le musiche dal vivo di Astor Piazzolla e altri compositori dell’America latina accompagneranno il pubblico in questo viaggio immaginario attraverso atmosfere e contesti culturali distanti anni luce da quelli in cui viviamo la nostra quotidianità, attraverso situazioni e sentimenti che ci possono sorprendere al primo impatto ma che immediatamente dopo ci dimostrano che le passioni, l’impegno sociale e politico, i valori universali di amicizia e amore arrivano dritti all’anima e sono uguali a tutte le latitudini. In tutti i Sud o “Sur” del mondo.