Anime in valigia Galia Bakalov recital a palazzo Pesce

Domenica 13 dicembre 2020 alle 20.30 a Palazzo Pesce sono protagoniste le “Anime in valigia” del soprano Galia Bakalov, accompagnata al pianoforte da Vincenzo Cicchelli.



Un concerto in puglia in cui il pubblico sarà trasportato fra destini e melodie immortali: dalla preghiera laica “Signore, ascolta” dalla Turandot di Giacomo Puccini all’eterna “Casta diva” della norma di Vincenzo Bellini, dal delirante “Al dolce guidami” di anna bolena di gaetano donizetti all’accorato “Giusto ciel” dall’assedio di corinto di GioacchinoRossini, passando per “L’usignolo” di Alexander Alabyev, “Ne poi, krasavitsa” di Sergei Rachmaninov fino a giungere a “I feel pretty” da West Side Story di Andrew Lloyd Webber e alla “Melodia Sentimental” di Hector Villa-Lobos.



A dar loro vita la voce del soprano Galia Bakalov, diploma in pianoforte al Conservatorio di Varna in Bulgaria, laurea in canto lirico all’Accademia nazionale “Pantcho Vladigherov”, perfezionamento in Italia e Europa con artisti come Ghena Dimitrova, Montserrat Caballé e Mariella Devia, una carriera – e una vita – in viaggio per il mondo con un repertorio che abbraccia i capolavori dal settecento di Wolfgang Amadeus Mozart al novecento di Gian Carlo Menotti e Benjamin Britten, con una predilezione per il belcanto e la produzione operistica russa, e collaborazioni del calibro di Placido Domingo. Con lei fra le pareti affrescate della Sala Etrusca Vincenzo Cicchelli, che da oltre quindici anni porta avanti un’appassionata attività di ricerca e studio dell’intima relazione tra parola e musica e si dedica all’accompagnamento del canto ideando programmi a tema in cui intreccia brani provenienti da tutte le epoche storiche, aree linguistiche e generi musicali, arricchendo ogni esecuzione con una personale guida all’ascolto.



Una serata incantata per ascoltare eroine in costante bilico tra forza e disperazione, dolcezza e impetuosità.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.