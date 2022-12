Il musicista e compositore Riccardo Joshua Moretti al Teatro Traetta di Bitonto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/12/2022 al 03/12/2022 Orario non disponibile

Sabato 3 dicembre, al Teatro Tommaso Traetta di Bitonto, il pluripremiato musicista e compositore Riccardo Joshua Moretti, porterà in scena, in prima nazionale assoluta, il suo nuovo lavoro “Anime sottili”. L’evento si inserisce nella stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Traetta a cura del Comune di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Tra i più apprezzati esperti e compositori di musica ebraica, eclettico musicista, Moretti è anche attore. Ha infatti prestato il suo volto a Giacomo Puccini in occasione del film “Puccini e la Fanciulla” di Paolo Benvenuti presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2008.

La stagione proseguirà poi l’11 dicembre con “Persone naturali e strafottenti”, l’opera di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi, con Marisa Laurito, Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir (regia di Giancarlo Nicoletti).

Info: www.teatropubblicopugliese.it