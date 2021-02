La scrittrice Anna Baccelliere ospite della rassegna “Libri in comune e...”

Un editore esperto ed attento alle belle storie, un’ illustratrice geniale e frizzante, un’autrice innamorata dell’ incredibile saggezza dei bambini saranno ospiti mercoledì 17 febbraio, alle ore 19:00, sulla pagina Facebook “Libri in comune e...” la rassegna culturale online che, settimanalmente, incontra ospiti per parlare di libri, cultura, attualità insieme alle tre rappresentanti comunali di Cassano delle Murge, Francesca Marsico, Binetto, Marisa Romeo e Cellamare Eliana Zammataro.

Anna Baccelliere, scrittrice di numerosi libri e vincitrice di premi nazionali e internazionali, ci parlerà con il suo ultimo libro "la strada dell'acqua" di una storia delicata e commovente per riflettere su un bene prezioso che per molti bambini è scontato, ma per molti altri è fatica e conquista.

Un appuntamento imperdibile all’insegna della freschezza e della semplicità a misura di bambini da 0 a 99 anni.

La rassegna culturale “Libri in comune e...” è patrocinata dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellammare e dalla Città Metropolitana di Bari.