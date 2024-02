Anna Garofalo all'Abeliano in 'Piccolo viaggio casuale'

Rassegna I SOLISTI, 5° ciclo di performance/studio, ideata e coordinata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Il 2° appuntamento di questo ciclo è con ANNA GAROFALO, attrice e regista teatrale giovedì 8 febbraio ore 21:00 al Teatro Abeliano, Bari

"PICCOLO VIAGGIO CASUALE"

Come camminare fra le storie delle persone e cercare di non far rumore coi tacchi. Come procedere sempre a testa alta nel caos di questo mondo sbadato. Come? Ostinarsi a pensare il palco come zona possibile per ripensare il mondo, rimane l’ultima chance, l’ultima feritoia da cui difendere i propri sogni e i propri bisogni.

