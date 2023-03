Anomalotango, tango progressive

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 6 maggio 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce danza “Caracanfunfa. Tango progressive” insieme all’AnòmaloTango Trio formato da Rocco Capri Chiumarulo alla voce, Vince Abbracciante alla fisarmonica e Davide Penta al contrabbasso.



Un concerto in Puglia che prende il suo titolo dalla lingua dialettale tipica che i porteñi, gli abitanti di Buenos Aires, utilizzano in opposizione allo spagnolo castigliano per parlare del tango e del suo universo.



I tre interpreti sul palco fra le pareti affrescate della sala nobiliare ereditano l’esperienza dei Tàngheri, formazione che fino a pochi anni fa ha cercato di far emergere la vera natura di questo repertorio così tanto amato e così tanto (ab)usato, liberandolo dagli stereotipi più stantii e resistenti. E danno forma a un caminito delicato ed energico al tempo stesso, sostenuto da venature jazz che rinnovano l’omaggio a quel mix di culture, a quel particolare modo di pensare e vivere il mondo, a quella passione universale i cui natali sono rivendicati da più latitudini, ma per la quale è facile identificare il luogo in cui si è originato tutto. L’anima.