Anonima Gr in 'La bbedda chembagn' per Arene culturali

Venerdì 4 settembre e Sabato 12 Settembre alle 21 sul palco dell'Arena della Pace l'Anonima GR torna, dopo oltre 45 anni, con il suo primo ed indimenticabile spettacolo “ La Bbedda Chembagnì” con Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Pinuccio Sinisi e Nicola Traversa. Lo spettacolo è un insieme di quadri teatrali, scenette e canzoni che raccontano la vita della gente semplice dei quartieri più borderline della città, quella gente che è sempre in tensione per come sbarcare il lunario, e alla continua ricerca di una vita migliore. A questo, si aggiunge la comicità forte, alle volte quasi disperata, che attraverso l’ironia popolare diventa un momento liberatorio. Prima dello spettacolo workshop sulle tecniche di recitazione e presentazione dei libri di Tiziana Schiavarelli “ Io la seconda figlia” e di Dante Marmone “La stirpe stravagante”

Anche per questi spettacoli l'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria al 3473738468