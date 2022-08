A Bari l'Anonima GR con "Bar qui si gode" per Palcoscenici di Comunità

Con il teatro di Anonima GR prosegue la rassegna Palcoscenici di Comunità di AncheCinema, un progetto finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso Le Due Bari; due appuntamenti – in Piazza Redentore e Piazza Pitagora Japigia (tra via Pitagora e via Peucetia), rispettivamente sabato 27 e domenica 28 agosto alle ore 20:30 – con Bar qui si gode, uno dei cavalli di battaglia della storica compagnia barese di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli. Spettacolo teatrale che ha come ambientazione principe il bar che, si sa, è un crocevia di gente più disparata, una sorta di stazione di servizio che ci rifornisce di buon umore gustando un caffè o un aperitivo, per poi rituffarsi nel tran tran della giornata. Ma chissà perché, al Bar qui si gode di clienti se ne vedono raramente, e quei pochi che lo frequentano non consumano mai nulla, se non un bicchiere d’acqua, chiaramente gratis. Ogni cliente porta una sua storia, coinvolgendo Vito, il barista, in una serie di situazioni contorte e stravaganti. Sempre sulla linea del teatro dell’Anonima GR, ricco di satira e comicità. In scena Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Gianni Vezzoso, Nicola Traversa e Antonello D'Onofrio per la regia dello stesso Marmone.

Sabato 27 agosto |ore 20:30

Piazza del Redentore, Bari

BAR QUI SI GODE di Anonima GR

Domenica 28 agosto | ore 20:30

Piazza Pitagora Japigia (tra via Pitagora e via Peucetia, Bari)

BAR QUI SI GODE di Anonima GR

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (non si accettano prenotazioni).

Si consiglia massima puntualità.

Info 329 611 22 91