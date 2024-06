“Ottant'anni dalla parte della pace” l'evento a Santa Teresa dei Maschi

Ha per titolo “Ottant'anni dalla parte della pace” l'evento con cui venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 19:00 a Santa Teresa dei Maschi (Strada Santa Teresa dei Maschi 26 a Bari vecchia) il Comitato Provinciale ANPI di Bari celebra gli 80 anni di vita dell’associazione. Contestualmente a Roma e nelle principali città italiane analoghe manifestazioni festeggeranno l’anniversario.

La serata barese prevede interventi teatrali e musicali a cura di Rino Bizzarro, Paolo Comentale, Rocco Capri Chiumarulo, Paolo Mastronardi, Loredana Savino.

«L’ANPI di Bari è una associazione in forte crescita, come del resto tutta l’associazione nazionale – ha detto il presidente del Comitato Provinciale Pasquale Martino – e taglia il traguardo degli 80 anni di vita con un insieme di 18 sezioni comunali e altre di imminente costituzione là dove nuclei attivi sono già all’opera.

Abbiamo scelto di farci gli auguri a Bari vecchia, cuore antifascista della città, teatro dell'eroica resistenza della Camera del Lavoro nel 1922 e della difesa della città il 9 settembre del 1943 ad opera del generale Bellomo, di Michele Romito e dei ragazzi del quartiere, e nelle cui stradine è nato e vissuto Benedetto Petrone, ucciso nel 1977 da una squadraccia missina.

La serata del 7 giugno sarà l'occasione per organizzare le idee in previsione delle campagne che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi a difesa della Costituzione, per contrastare il progetto di autonomia differenziata e il presidenzialismo, e soprattutto per l’impegno di pace».