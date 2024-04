Al cinema Galleria di Bari in diretta Wim Wenders in collegamento streaming con il suo ultimo documentario 'Anselm'

Giovedì 2 maggio, alla proiezione delle 21 al Multicinema Galleria di Bari, Wim Wenders presenterà in diretta, in collegamento streaming, il suo ultimo documentario «Anselm». Dopo il grande successo di «Perfect Days», il regista tedesco torna al cinema con l’omaggio ad Anselm Kiefer, uno dei più innovativi e importanti artisti del nostro tempo. Girato in 3D e risoluzione 6K, il film racconta il percorso di vita del pittore e scultore tedesco, la sua visione, lo stile rivoluzionario e l’immenso lavoro di esplorazione dell’esistenza umana e della natura ciclica della storia.

Wenders realizza un'esperienza cinematografica unica, che mette in luce il linguaggio di Kiefer, fortemente influenzato dalla poesia, la letteratura, la filosofia, la scienza, la mitologia e la religione. Per oltre due anni, il regista è tornato sulle tracce di Kiefer partendo dalla nativa Germania fino alla sua attuale casa in Francia, ripercorrendo le tappe di un viaggio dietro le quinte della sua arte. Un nuovo incredibile ritratto d’artista, dopo il lavoro fatto su Sebastião Salgado ne «Il sale della Terra», Pina Bausch in «Pina» e «Buena vista social club».

«Anselm» è in programmazione a partire da mercoledì 1 maggio. Sarà proiettato anche in 3D lunedì 6 e martedì 7 maggio (alle 18 e alle 20,45).

Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria. 18tickets.it (infotel: 080.521.45.63).