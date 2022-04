Anteprima Ad Libitum - concerto in chiesa matrice a Polignano

In attesa di presentare il calendario ufficiale dell'ottava edizione di Ad Libitum – La grande musica a Polignano, Epos Teatro continua a celebrare la riapertura della Chiesa Matrice di Polignano a Mare con un concerto in anteprima. Venerdì 8 aprile alle ore 21.30, al termine della processione dell'Addolorata, sarà eseguito “Ecco il sol ch’esce del mare”, concerto dedicato alla Passione e Resurrezione nel repertorio sacro della Settimana Santa. In programma lo “Stabat Mater” di Giovan Battista Pergolesi ed estratti dall’oratorio “La Resurrezione” di Georg Friedrich Händel. Protagonisti del concerto l'Ad Libitum ensemble formato da Silvia Grasso e Francesco Lamanna ai violini, Gaetano Simone al violoncello e Liubov Gromoglasova al clavicembalo, insieme alle voci di Valeria La Grotta e Margherita Rotondi. “Il nostro personale omaggio – dichiara il direttore artistico Maurizio Pellegrini - alla realtà da cui l'esperienza di Ad Libitum ha mosso i primi passi in anteprima della nuova edizione ed in occasione delle vicine festività pasquali. Vivremo insieme questo intenso momento di musica e preghiera nella singolare atmosfera di raccoglimento dell'ex Cattedrale di Polignano a Mare, resa possibile dalla nuova illuminazione e dai recenti lavori di restauro.” Sulla locandina non poteva che esserci il meraviglioso "Compianto sul Cristo morto" di Jusepe de Ribera detto "Lo Spagnoletto" (1591-1652) donato alla nostra Chiesa dalla Contessa Prof.ssa Bianca Tavassi La Greca Valentini. L’ingresso sarà consentito esibendo il proprio Green Pass rafforzato in corso di validità e mascherina protettiva FFP2 indossata, come da normativa vigente. https://www.baritoday.it/eventi/08-04-anteprima-ad-libitum-8-ecco-il-sol-ch-esce-del-mare-valeria-la-grotta-soprano-margherita-rotondi-mezzosoprano-silvia-grasso-e-francesco-lamanna-ai-violini-gaetano-simone-al-violoncello-e-liubov-gromoglasova-al-clavicembalo-8-aprile-2022.html

