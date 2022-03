Anteprima ad libitum 8 – “Ecco il sol ch’esce del mare” Passione e resurrezione nel repertorio sacro della settimana santa

Domenica 10 aprile 2022 a Palazzo Pesce sono protagonisti lo “Stabat Mater” di Pergolesi e estratti dalla “Resurrezione” di Händel, insieme alle voci del soprano Valeria La Grotta e del mezzosoprano Margherita Rotondi, accompagnate dall’Ad Libitum Ensemble.



Una produzione Ad Libitum in collaborazione con L’Atelier delle Arti-Palazzo Pesce per celebrare la domenica delle Palme con due dei capolavori più potenti del repertorio quaresimale di tutti i tempi. Pagine intense e dolorose affidate all’Ad Libitum Ensemble, formato da Silvia Grasso e Francesco Lamanna ai violini, Gaetano Simone al violoncello e Liuba Gromoglasova al clavicembalo, che sosterranno con le loro armonie le voci di Valeria La Grotta, diploma in Canto lirico al Conservatorio di Bari, biennio in Canto Rinascimentale e Barocco con lode al Conservatorio di Cesena e master di II livello in Musica Antica al Conservatorio di Napoli, partecipazioni a importanti festival come VIAF di Malta, Innsbruck Barock all’Unisersität Mozarteum e Monteverdi Festival, un’intensa attività concertistica dedicata anche alla riscoperta del repertorio barocco inedito e una discografia che annovera “Olimpia abbandonata & Other Cantatas” (Elegia Classic, London), dedicato alle cantate inedite di Leonardo Vinci e “Serva Padrona” di Paisiello (Bongiovanni, Bologna), nella prima esecuzione in edizione critica, e di Margherita Rotondi, diploma in Canto lirico con il massimo dei voti al Conservatorio di Bari, biennio in Canto Barocco con lode e menzione al Conservatorio di Ferrara, perfezionamento all’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca, primo premio al I Concorso Internazionale di Canto Lirico Federico II, premio Rotary al 31° Concorso Internazionale Maria Caniglia di Sulmona e premio di Eccellenza come allievo dell’Accademia “Rodolfo Celletti” e una carriera che la vede esibirsi, tra gli altri, a Ginevra, Vicenza, Tokyo e Cracovia, nelle vesti di Cherubino, Rosalia, Mercedes, Berta, Penelope e Messaggera/Speranza.