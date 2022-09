Da Napoli a Bari: una storica pizzeria partenopea apre il secondo ristorante in Puglia

La pizza in Italia è tradizione, e lo sanno tutti. Infiniti modi di condirla, infinite differenze per tipologie di impasto, tempistiche di lievitazione, tipo di cottura ma un unico grande amore che da regione a regione è capace anche di declinarsi in modi diversi. Dalla pizza casertana a quella romana, dalla pizza al metro a quella gourmet le possibilità di scelta non si contano quasi anche se il fascino dell'originale resta qualcosa di intoccabile.

A Bari arriva L'Antica Pizzeria da Michele

L’Antica Pizzeria da Michele apre al centro di Bari, in corso Vittorio Emanuele 83, angolo Benedetto Pedrone. "Siamo felici di poter affermare che le aperture nel sud italiana sono arrivate a quattro: dopo Palermo, Salerno e Lecce, arriva Bari, seconda l'Antica Pizzeria Da Michele in Puglia - spiega Alessandro Condurro, amministratore de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world - Una nuova sfida in una città, già ricca di una grande tradizione gastronomica, che accoglierà anche la nostra pizza, ormai sinonimo di storia, qualità e futuro in tutto il mondo".

La seconda apertura in Puglia dà rilievo alla tradizione e richiama lo stile antico presente nella sede storica de l’Antica Pizzeria da Michele di Napoli, unendo elementi caratterizzanti e innovativi e dando vita ad una esperienza immersiva della tradizione Da Michele.

Se il verde è infatti un chiaro riferimento a via Sersale, le graniglie Aganippe forniscono un tocco di originalità e di vissuto. I tavoli realizzati su misura riprendono la struttura metallica della pizzeria partenopea, ma sono completati da un elegante piano in marmo di carrara bianco. A questo si sommano piccole contaminazioni stilistiche, come le applique che si rifanno chiaramente all’art nouveau e impreziosiscono l’ambiente. Per lo sviluppo architettonico il gruppo si è affidato alla firma del noto studio dell’architetto Antonio di Maro.

Il gruppo di imprenditori che accoglie la sfida di gusto e tradizione fa capo alla società internazionale Asset MD, già nota per aver lavorato con grandi marchi e per aver portato la mitica Vespa in Brasile. Attraverso la costituzione della Asset Food, anch’essa composta da un mix di imprenditori di esperienza e visione, aggiunge un ulteriore settore di impresa tra quelli in cui attua e sceglie Bari quale meravigliosa location di investimenti e quale città ad alto potenziale pronta ad accogliere, nella centralissima via Vittorio Emanuele, il locale dedicato al tempio della pizza napoletana.

"Siamo abituati a lavorare con brand che sono mitiche icone Italiane - dichiara Giuseppe De Paola - certi che Bari, con la sua anima e cultura apprezzerà questo incontro tra storia ed innovazione".

Il menù de l’Antica Pizzeria Da Michele Bari comprende le pizze della tradizione, ovvero marinara, margherita doppia mozzarella e cosacca, e si arricchisce del ripieno, al forno e fritto, e della montanara. Anche questa scelta delle sole pizze della tradizione risulta strategica nel voler mantenere gli aspetti strettamente originali legati alla tradizione che contraddistingue il brand “l’Antica Pizzeria Da Michele”.

Ancora, una selezione di dolci della tradizione partenopea, bevande, la storica birra Peroni, amaro e caffè.

L'Antica Pizzeria da Michele è anche sui su Facebook e Instagram: @damichelebari