Antonella Ruggiero in concerto a Polignano a Mare

ANTONELLA RUGGIERO

Una Voce

Una fisarmonica



di e con

ANTONELLA RUGGIERO, voce

RENZO RUGGIERI, fisarmonica





Unica nel panorama musicale italiano, la voce argentea di Antonella Ruggiero.

In occasione della partecipazione al Festival della canzone italiana di Sanremo 2007 con il brano “Canzone fra le guerre”, Antonella Ruggiero pubblicò il suo nuovo album “Souvenir d’Italie”, risultato di un progetto con il quale l’artista genovese ha avuto modo di reinterpretare in concerto alcuni dei brani italiani più significativi composti dal 1915 al 1945.

Il lavoro di Antonella Ruggiero è stato volto a recuperare e valorizzare la chiave jazzisitica delle canzoni, con la direzione musicale di Renzo Ruggieri alla fisarmonica.

Questo repertorio viene arricchito dalla reinterpretazione di brani portati al successo nel corso degli anni, tratti dal periodo con i Matia Bazar (1975-1989) e di quello relativo alla sua attività solistica (1996-2022).

La rivisitazione musicale proposta, con l’accompagnamento di Renzo Ruggieri alla fisarmonica, è sicuramente innovativa e ricca di fascino.



Costo del biglietto:

INTERO 20€

RIDOTTO (per abbonati, under26 e over65) 15€

ABBONAMENTO GOLD (eventi inclusi + prima fila) 120€

Per info e prenotazioni:



– via mail all’indirizzo info@eposteatro.com