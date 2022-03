Lo showman Antonello Costa con lo spettacolo “Extra light”in scena al Teatro Forma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 1 aprile al teatro Forma di Bari per la rassegna “Risollevante Cabaret Teatro 2022”, organizzata dall’Associazione Culturale Sirio, il cui presidente è Giovanni Tagliente, in collaborazione con l’Associazione Culturale Echo Events diretta dal presidente Donato Sasso, si esibirà lo showman Antonello Costa, con lo spettacolo “Extra light”.

Considerato uno dei massimi esponenti del varietà italiano, per le sue creazioni e le commistioni di linguaggi scenici, in costante ricerca e sperimentazione, Antonello Costa punta a ripartire, facendo ridere con uno spettacolo “light”, essenziale nella scenografia, senza particolari effetti luce, sempre centrali negli spettacoli di varietà delle stagioni scorse, ma pieno di risate “grasse” per sdrammatizzare e ridere anche su questa pandemia.

Da Bologna a Caltanissetta, passando da Napoli, Roma e Moliterno (Pz), oltre che per tanti altri luoghi meravigliosi del nostro meraviglioso paese, questo nuovo show di Antonello Costa giunge a Bari per la sua cinquantesima ed ultima replica. Ad affiancare il grande mattatore ci sono sua sorella Annalisa Costa e un corpo di ballo. Durante lo spettacolo sul palco si alterneranno i simpatici personaggi proposti da Antonello, tra cui Don Antonino, Hamed e Tony Fasano che si avvicenderanno a momenti canori e tanti numeri comici. Dal punto di vista canoro, nell’“Extra light” lo showman propone le nuove canzoni “Il minestrone” e “Tutti mi prendono per Julio”, ma anche la versione 2021 del “Kitmancula” e del “Karacosello”.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20:30