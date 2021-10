Santeramo città che legge, Aperibook con Dominique Jean Paul Stanisci

Il progetto Santeramo città che legge prosegue con due appuntamenti in programma negli spazi della Biblioteca Comunale Giovanni Colonna (Piazza Giuseppe di Vagno). Venerdì 22 ottobre, alle ore 17, il secondo Aperibook che ospiterà la presentazione dei libri Viaggi bianchi e Ancora viaggi bianchi alla presenza dell’autore Dominique Jean Paul Stanisci che dialogherà con Chiara Cannito, anticipato dai saluti di Daniela Caponio, dirigente scolastica dell’I.C. Bosco-Netti.

Il progetto editoriale Viaggi Bianchi è una raccolta di racconti ed aneddoti vissuti dall’autore, Dominique Jean Paul Stanisci, una delle poche persone in Europa ad aver raggiunto i luoghi della memoria di Hiroshima, Auschwitz, Killing Fields e Chernobyl. Già promotore e sostenitore del “Kaki Tree Project”, progetto internazionale no profit sul tema della salvaguardia del valore della dignità umana, Jean Paul è stato incoraggiato a realizzare Viaggi Bianchi al fine di raccontare, in un quadro d’insieme, alcune delle più sconvolgenti atrocità della storia contemporanea. Ormai divenuto per l’autore un progetto di vita, umano e culturale, ha avuto un seguito con la pubblicazione di Ancora viaggi bianchi.

Le iniziative proseguono venerdì 29 ottobre, con il secondo appuntamento della Notte in biblioteca; dalle ore 21 diverse iniziative animeranno la biblioteca di Santeramo con la lettura teatrale dei Fatti d'arte a partire dal testo di Chiara Cannito Arkad-Corro, graphic novel che narra il dramma siriano e con le testimonianza degli operatori della sezione di Bari di Emergency sulle attività in Afghanistan.

Santeramo vola sulle ali dei libri …tutti a bordo è un progetto che coinvolge diversi partner locali impegnati a supportare le attività in programma non solo nella biblioteca ma anche nelle piazze, nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra i vicoli e i palazzi della città, con escursioni, stazioni di book crossing, cacce al tesoro, presentazioni, concorsi aperti alle scuole e molto altro.

L’obiettivo è di promuovere la lettura e l’avvicinamento al bene librario in vista della redazione del Patto per la lettura con l’acquisto di 300 testi che entreranno a far parte del patrimonio librario della biblioteca. Si tratta di titoli dedicati alla letteratura per l’infanzia e opere scelte per piccoli lettori diversamente abili.

Le attività sono ad ingresso gratuito, sarà necessario esibire il green pass per accedere agli spazi in cui si svolgeranno gli eventi.

