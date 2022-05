APERICENA AL MUSEO “Puglia di dei ed eroi. Alla scoperta delle radici mitiche delle nostre città”

Per il ciclo "HAPPY MUSEUM" - Apericena al Museo, Palazzo Settanni annuncia il secondo appuntamento.

L’incontro, in programma domenica 29 maggio, verterà sul tema “Puglia di dei ed eroi. Alla scoperta delle radici mitiche delle nostre città”, a cura di Teresa Gallone, dottoressa in Lettere e in Filologia moderna, giornalista freelance, docente di Cultura Classica alla LUTE di Rutigliano. L’esperienza si rivelerà un affascinante viaggio che ci svelerà le origini magnogreche dei principali centri della nostra amata Puglia.



Al termine dell’evento sarà possibile ritrovarsi in “Terrazza Donna Giulia” per un gioviale momento conviviale.



L’accoglienza è prevista alle ore 18.30.

Ticket: €12,00, comprensivo di evento culturale e apericena.



Ricordiamo che la prenotazione all’evento è obbligatoria entro il 28 maggio, chiamando il numero 080 4761848, oppure scrivendo a museopalazzosettanni@gmail.com. L’accesso al Palazzo sarà consentito indossando la mascherina FFP2.