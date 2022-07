Apericena con osservazione di Giove e Saturno

A seguito del successo dell'evento precedente, TerramareBio, in collaborazione con OsservaTour, organizza un nuovo evento sotto le stelle per Venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21.00

Protagonisti della serata saranno i due giganti del nostro sistema solare, GIOVE e SATURNO con le loro numerosissime lune, che in quella data saranno visibili nel cielo notturno.

Uno spettacolo da non perdere, perchè sarà possibile osservarli grazie all'utilizzo di telescopi professionali.

Dopo la gustosa Apericena offerta da TerramareBio, con prodotti a kilometro zero, ci sarà una presentazione multimediale dedicata alle osservazioni, che saranno effettuate dal grande prato di Tmb.

Per chi lo desidera ci sarà anche la possibilità di stendersi per guardare il cielo stellato (consigliato portare delle stuoie).



L'appuntamento è riservato ad un numero max di 65 partecipanti.



Il costo della serata è di 25.00 euro a persona



Prenotazioni ed info al 3496779517.