"Aperitivo d'autore" a Portineria 21 di Bari: Gilbert Gallo presenta "Sancta sanctorum"

Ultimo appuntamento, giovedì 30 settembre presso Portineria 21 (via Cairoli, 137/a) di Bari con la rassegna letteraria “Aperitivo d’Autore”. Si chiude con “Sancta Sanctorum” (Les Flaneurs Edizioni) di Gilbert Gallo. A dialogare con l’autore sarà l’editore Alessio Rega. Durante l’evento, sarà offerto gratuitamente un aperitivo. Prenotazione e green pass obbligatori. Per info scrivere a: a.rega@lesflaneursedizioni.it. Inizio ore 19.00.



Sabino è un adolescente come tanti. È ribelle, pieno di vita e appassionato di musica rap. Tuttavia, la realtà in cui vive non ha nulla d’ordinario: nelle città d’Italia, in¬fatti, si aggirano i santi della tradizione cristiana, novelli supereroi nella lotta contro il male. Sono stata riportati in vita dal pontefice, il misterioso giovane che ha libe¬rato il mondo dalla minaccia degli Oscuri, creature dia¬boliche e assetate di sangue. Alla vigilia di Halloween, Sabino scopre in soffitta un vecchio lenzuolo. Si tratta della Sacra Sindone, nascosta da suo zio Alex per conto di una società segreta. I suoi membri sono convinti che il pontefice, ossessionato dalla purezza morale, progetti di scatenare l’Apocalisse. Per questo motivo, sono stati creati tre guerrieri formidabili, pronti a difendere il ge¬nere umano da questa follia: i Martiri. Saranno proprio loro a salvare il ragazzo, arrestato per ricettazione di re¬liquie e condannato a bruciare sul rogo, come i peggiori eretici. Sabino, in fuga dai santi, dovrà intraprendere un pericoloso viaggio in compagnia dei suoi nuovi amici, per scoprire che il confine fra il bene e il male è più sot¬tile di quanto sembri.

