Aperitivo in vigna al tramonto

Continuano le degustazioni di vini e prodotti locali a cura della Pro Loco 'Curtomartino'.

Dopo gli eventi invernali con le visite in cantina, questa volta vi proponiamo un aperitivo nei vigneti di Cantine Luigino Benotto, una realtà che da anni lavora sul nostro territorio e produce interessanti vini, tra cui il Primitivo DOC Gioia del Colle.

Sabato 18 maggio dalle ore 17.00 fino al tramonto, il vino sarà il protagonista di un aperitivo tra i filari dei vigneti, accompagnato da prodotti locali. Ci sarà anche la possibilità di degustare i diversi vini della cantina attraverso una degustazione guidata.

Potete portare con voi teli da Pic-Nic e sfruttare, oltre ai nostri spazi predisposti, lo spazio che più vi piace all’interno del vigneto.

In caso di meteo sfavorevole, l’aperitivo sarà rinviato alla prima data utile.

Ricordiamo che la partecipazione ha un costo di € 20,00 ed è necessaria la prenotazione attraverso i nostri canali di comunicazione che potrete trovare in fondo alla descrizione.

Informazioni utili

Punto d'incontro: dalle ore 17:00 fino al tramonto presso il vigneto di Cantine Luigini Benotto sito su Strada Provinciale 125 Acquaviva delle Fonti – Sammichele di Bari maps: https://maps.app.goo.gl/4dB8qJf1ZzW3VLMD9

Costo: 20,00€/persona (Visita e permanenza in vigneto, degustazione di 3 vini Cantine Luigino Benotto accompagnati da prodotti locali).

Inoltre, è prevista una cauzione € 5,00 in contanti in loco, per la consegna dei calici, che sarà restituita a fine evento.