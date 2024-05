Sabato 18 ore 18.00 appuntamento con: APERTURA ESCLUSIVA DI VILLA VESTITA con visita al centro storico di Grottaglie. Villa Vestita è una residenza privata di fine Ottocento nascosta nel quartiere delle Ceramiche di Grottaglie. Al suo interno, oltre agli arredi del tempo e a un romantico giardino decorato con ceramiche di vario tipo, grazie alla famiglia proprietaria, sono state fatte delle incredibili scoperte archeologiche. Non solo un piano di calpestio di età greca ma addirittura una grotta rupestre su cui si sono perfettamente conservati dei dipinti riferibili ad un luogo di culto di età medievale. In altri ambienti si possono ancora ammirare le antiche cisterne, il pergolato ed infine la terrazza panoramica.

La visita di Villa Vestita sarà preceduta da quella al centro storico di Grottaglie.

___________________________________________________________

Costo: 15€ per la visita guidata + 3,50€ di biglietto d'ingresso alla Villa

Punto d'incontro: Piazza Regina Margherita c/o Chiesa Madre



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.