Visite guidate alle Grotte di Castellana

Le Grotte di Castellana (Ba) saranno ufficialmente riaperte al pubblico da lunedì 15 febbraio 2021. Chiuso ormai dal 3 novembre scorso, a seguito del DPCM contenente misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 e delle successive disposizioni, il sito carsico, tra i principali attrattori turistici in Puglia, è ora pronto nuovamente a riaccogliere i visitatori in sicurezza.

Le grotte saranno visitabili dal lunedì al venerdì alle ore 10:00 e alle ore 12:00 partecipando alla visita completa, itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti. Mentre in base alle attuali disposizioni governative non sarà possibile, per il momento, effettuare visite nel fine settimana.

I turisti saranno accompagnati lungo il percorso seguendo il protocollo di sicurezza studiato appositamente per le Grotte di Castellana, che prevede, tra le altre prescrizioni: gruppi numericamente limitati, misurazione della temperatura, distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Le visite previste giornalmente saranno entrambe in italiano ma come sempre sarà possibile installare e utilizzare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione “Grotte di Castellana – Guida in italiano, inglese e LIS”.

Per partecipare ad una delle visite previste è necessaria la prenotazione telefonica al numero 080.4998211 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.