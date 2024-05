Passeggiata naturalistica con minitrekking e piccoli laboratori per bambini all'oasi rifugio di Mellitto

19 maggio ore 10:00 1° turno,e ore 16:00 2° turno .Passeggiata naturalistica con minitrekking e piccoli laboratori per bambini presso OASI WWF IL RIFUGIO A MELLITTO (GRUMO APPULA)

max 20 partecipanti per turno



Le visite sono gratuite, ma è necessario prenotarsi per email . Gradita un'offerta a piacere



ci si prenota scrivendo a :wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

indicando nome ,cognome turno,oasi e numero partecipanti.



riceverete per email conferma e luogo georeferenziato di appuntamento