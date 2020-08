Multicinema Gallerie di Bari, riaprono anche le sale interne con una ricca programmazione

Dopo la chiusura forzata di circa cinque mesi e mezzo, a causa dell'emergenza sanitaria (con le difficoltà legate anche alla distribuzione di nuovi film), mercoledì 19 agosto il Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15) annuncia la riapertura delle sale interne. Se dal 15 luglio era ripresa l'attività dell'Arena 4 Palme (con un buon risultato di pubblico, nonostante il distanziamento obbligatorio), adesso la multisala riapre i battenti al completo. I primi film proposti saranno «Onward - Oltre la magia» (una nuova meravigliosa avventura d'animazione firmata Disney Pixar), «Volevo nascondermi» (il film di Giorgio Diritti con lo straordinario Elio Germano nei panni del pittore Ligabue), «Gretel e Hansel» (horror di Oz Perkins che ha incassato circa 14 milioni di dollari negli Usa lo scorso febbraio) e «Inception» (2010), lo storico titolo di Christopher Nolan, che viene riproposto in sala per celebrarne il decimo anniversario. Il film, con un cast stellare (Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy) ha vinto 4 Premi Oscar e sarà riproposto insieme a dei filmati extra: un’introduzione speciale del regista al film stesso, e dieci minuti di contenuti esclusivi di «Tenet», il nuovo attesissimo film di Nolan, in sala dal 26 agosto.

Quanto all'Arena 4 Palme, la sua programmazione proseguirà tutti i giorni fino alla metà di settembre, e rientra in «D'Autore D'Estate 2020», il progetto finanziato dalla Regione Puglia e da Apulia Film Commission, dedicato al circuito di sale cinematografiche di qualità diffuso su tutto il territorio pugliese. Con l’idea di offrire, anche in estate, opere filmiche di qualità favorendo l’offerta per gli spettatori pugliesi, per i turisti e per tutti gli appassionati della settima arte.

Dal 19 agosto cambierà anche l'orario di apertura del Galleria, che sarà fissato alle 17,15 (in luogo delle attuali 19,15). I prezzi saranno quelli consueti: pomeridiani 4,50 euro, serali 6,50 euro. Saranno infine rispettate tutte le norme di protezione anti Covid: si accede al Galleria con mascherina (si potrà poi togliere dopo aver raggiunto il posto a sedere) e il sistema di prenotazione e acquisto (on line e in cassa) creerà automaticamente posti vuoti ai lati degli spettatori. Compreso per i congiunti, che possono stare vicini.

Infotel: 080.521.45.63. Info su www.multicinemagalleria.it o sulla pagina Facebook ufficiale Multicinema Galleria.