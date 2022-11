Visite al tramonto nei musei castelli e parchi archeologici di Bari e provincia

Nutrirsi di bellezza anche di sera.

Si comincia venerdì 25 e sabato 26 novembre con l’apertura al pubblico dei luoghi della cultura oltre il consueto orario; si continua nelle prossime settimane, con altri appuntamenti di fascino illuminati dal bagliore della luna.

Le visite serali diventano occasione per conoscere, con il biglietto di ingresso al costo ordinario, luoghi di contaminazione di storia e storie: un assortimento di capolavori, nuovi allestimenti, mostre temporanee e percorsi senza tempo.

«La visita serale diventa opportunità per coinvolgere ancora di più il pubblico - spiega il Direttore Regionale Musei Puglia, il dott. Luca Mercuri- In questo modo si offre ai cittadini una possibilità in più, un’alternativa per vivere la propria città, attraverso i luoghi della cultura. Ognuna di queste aperture straordinarie è il frutto di un gioco di squadra, in cui tutto il personale dei siti della Direzione Regionale Musei Puglia ha un ruolo fondamentale nella partita. A loro va il mio sentito grazie».

Si allega tabella riassuntiva con i soli orari di apertura straordinaria dei siti. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito della DRM https://musei.puglia.beniculturali.it/

Aperture straordinarie del 25 e 26 novembre

Luogo della Cultura Venerdì 25 novembre Sabato 26 novembre 2022 Dalle ore: Alle ore: Ultimo ingresso: Dalle ore: Alle ore: Ultimo ingresso: Parco Archeologico di Monte Sannace 16.00 19.00 18.00 Consueto orario di apertura Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle Consueto orario di apertura 20.00 23.00 22.00 Museo "Jatta" di Ruvo di Puglia (GROTTONE) Consueto orario di apertura 20:00 23:00 22:30 Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia 20:00 23:00 22.00 20:00 23.00 22.00 Castel del Monte 17.45 20:45 20:00 17.45 20:45 20:00 Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia 17.30 20:30 20:00 17.30 20:30 20:00 Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia 20.00 23:00 20:15 Consueto orario di apertura Castello Svevo di Trani 19:30 22:30 21:30 19:30 22:30 22:00 Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia 20:00 23:00 21:30 20:00 23:00 21:30 Castello di Copertino 19.30 22.30 22.00 Consueto orario di apertura Galleria “Devanna” di Bitonto Consueto orario di apertura 19.30 22.30 21.45 Parco Archeologico di Siponto 18:00 21:00 20:30 18.00 21.30 20.30





Altre aperture straordinarie

Luogo della Cultura Martedì 29 novembre Museo Nazionale Archeologico di Altamura Dalle ore Alle ore Ultimo ingresso 19.00 22.00 21.15 Noi Donne- Le grandi conquiste del femminismo italiano dagli anni ’70 ai nostri giorni” - Inner Wheel Club di Altamura

Luogo della Cultura Sabato 3 dicembre Museo Nazionale Jatta – Ruvo di Puglia Dalle ore Alle ore Ultimo ingresso 20.00 23.00 22.30





Luogo della Cultura Lunedì 5 dicembre Castello Svevo di Bari Dalle ore Alle ore Ultimo ingresso 19.30 22.30 21.00