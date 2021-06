Galleria nazionale Devanna: apertura straordinaria serale con visite guidate alle collezioni dell’Ottocento e proiezione video di concerti

In occasione della prima giornata di valorizzazione, sabato 9 giugno 2021, la Galleria nazionale della Puglia sarà straordinariamente aperta al pubblico dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Il programma prevede visite guidate alle collezioni dell’Ottocento (dalle ore 18.00 alle ore 19.00) e la proiezione video di un concerto realizzato nella Galleria nazionale con musiche per pianoforte, soprano e tenore di Ludwig Van Beethoven, del quale nello scorso 2020 ricorreva il duecentocinquantesimo anniversario della morte.

Un omaggio al grande compositore che vuole essere nel contempo anche un auspicio per una “rinascita” dell’Europa nel segno del messaggio dell’Inno alla gioia.



Il video, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Cenacolo dei Poeti, propone del geniale musicista:

An Die Hoffnung (Alla speranza) - Op.32

Soprano: Anna Lacassia

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Sonata per pianoforte n. 14 in Do diesis minore (Sonata al chiaro di luna) Op.27 n. 2

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Adelaide - Op. 46

Tenore: Giuseppe Maiorano

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Für Elise (Per Elisa)

Pianoforte: Emanuele Petruzzella

Informazioni per il pubblico

Numero massimo di visitatori consentito per le visite guidate: 10

Orari delle visite guidate: 18.00 - 18.30 e 18.30 – 19.00

Numero massimo di visitatori consentito per le proiezioni video: 25

Orari delle proiezioni: 19.00; 19.30; 20.00

Prenotazione: consigliata tramite l’app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/)

Costo: gratuito

Per informazioni: telefono: +39 080 099708

email: drm-pug. gallerianazionaledellapuglia@ beniculturali.it

Fb: https://www.facebook.com/ galleriadevanna

https://musei.puglia. beniculturali.it/wp-content/ uploads/2021/05/DRM-PUG- Modalit%C3%A0-di-visita2.pdf.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...