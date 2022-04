Apertura straordinaria Casale di Balsignano per la festa della Liberazione

Il casale medievale, perla architettonica nel territorio di Modugno, apre straordinariamente i suoi cancelli di lunedì per la festa della Liberazione.



Il casale si offre come parco archeologico medievale dove poter scoprire affreschi del XIV secolo e l'unicità dell'architettura della chiesa di San Felice.



L'accesso, consentito solo con l'accompagnamento delle guide, avviene con l'acquisto in loco dei biglietti di accesso.



Il sito è aperto tutti i weekend.



Per maggiori informazioni consultare la pagina facebook



Casale di Balsignano Area Archeolgica

https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo





casaledibalsignano@gmail.com