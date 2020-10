Apertura straordinaria e ingresso gratuito in Pinacoteca domenica 1 novembre

La Pinacoteca di Bari comunica che DOMENICA 1° novembre 2020 (in occasione della festività di Ognissanti), osserverà l'apertura straordinaria e gratuita dalle 9:00 alle 14:00 (ultimo ingresso ore 13:15).

E' consigliata la prenotazione: 080/5412420



Misure anti-contagio previste: ingressi contingentati, misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani all'ingresso, distanziamento fisico, mascherina obbligatoria,

Si fa presente che:

l’ampiezza delle sale espositive del museo consente che non si verifichino assembramenti e sia garantito il distanziamento sociale;

la Pinacoteca è dotata di segnaletica adeguata che garantisce l’osservanza del percorso e impedisce sovrapposizioni tra pubblico in ingresso e pubblico in uscita.