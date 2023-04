Giornata mondiale del fiore, a Terlizzi apertura straordinaria al pubblico del Mercato dei fiori

A Terlizzi apertura straordinaria per il Mercato dei fiori. Ad annunciarlo è l'assessore Michelangelo De Palma: in occasione della Giornata mondiale del fiore, in prohramma martedì 18 aprile, la struttura aprirà le sue porte a tutti, cittadini, scolaresche, venditori o semplici curiosi. "L’unica cosa che conta è condividere la bellezza dei fiori e delle piante che ogni giorno rendono questo spazio un luogo speciale - spiega De Palma nel post in cui presenta l'inziativa - Donare o ricevere dei fiori permette di scambiarci messaggi senza parole, attraverso un linguaggio naturale che valorizza il legame dell’uomo con la natura. Questa giornata sarà un’occasione per farlo insieme".

L'iniziativa si intitola 'Coltiviamo bellezza' ed è in programma dalle 6 alle 10 del mattino: ad accogliere i visitatori ci saranno i 200 produttori e distributori che ogni mattina popolano sin dalle prime ore dell'alba la vendita di fiori recisi e piante che raggiungono tutta Italia.