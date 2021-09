Uscita del nuovo album degli Iron Maiden "Senjutsu": anche a Bari l'apertura straordinaria per acquistare la nuova produzione

Facendo riferimento al famoso brano degli IRON MAIDEN “2 MINUTIES TO MIDNIGHT”, due minuti prima di mezzanotte oltre 20 negozi di dischi in tutta Italia permetteranno ai fan di essere i primi ad acquistare il nuovo album, il primo a distanza di 6 anni dall’ultima uscita.

Per Senjutsu, che può essere genericamente tradotto come “Tattica e strategia”, la band si avvale ancora una volta del supporto di Mark Wilkinson per creare lo spettacolare artwork della cover a tema Samurai, basata su un’idea di Steve Harris. Con una durata di poco meno di 82 minuti, Senjutsu, come il precedente album “The Book of Souls”, uscirà in formato doppio cd e triplo LP.

Bruce Dickinson dice “Siamo tutti molto contenti dell’album. Lo abbiamo registrato nei primi mesi del 2019 durante una pausa dal “Legacy tour” così abbiamo potuto massimizzare il nostro tour ed avere ancora un lungo periodo di set up prima dell'uscita per preparare una fantastica copertina dell'album e qualcosa di speciale come video. Ovviamente la pandemia ha ritardato di più le cose. I brani sono molto vari e alcuni sono piuttosto lunghi. Ce ne sono uno o due che suonano in modo piuttosto diverso dal nostro solito stile, penso che i fan dei Maiden saranno sorpresi - in senso buono, spero! “

Fino ad esaurimento scorte, per i primi acquirenti ci sarà in omaggio un gadget esclusivo

Trova il negozio più vicino nella lista dei punti vendita aderenti all’iniziativa qui di seguito

Alta Fedeltà di Gadda Riccardo – Via Veneziani , 53 – Ferrara

Dischi Volanti – Via Fama , 7 – Verona

Dischinpiazza – Piazza Mazzini 35 – Modena

Pinto SRL Uniperosnale Via Montebello , 59 – Brescia

Exit Music SNC di A.G. & C. -Via Tapparelli , 43 – Savignano

Angolo della Musica srl – Via Aquileia , 89 - Udine

BLACKSTAR S.N.C. DI COSTAMAGNA D – Piazza Unità Nazionale 1 – Imperia

MUZAK DISCHI SNC DI C.C. E B.E. – Corso Nizza , 27 - Cuneo

INDIE.IT RECORDSHOP – Via inferiore 31 – Treviso

SEMM Music Store & More – Via Oberdan 24/F – Bologna

SKY STONE AND SONGS SAS – Piazza Napoleone 21-22 – Lucca

CORY MUSIC VIERI N. & C. – Corso Italia , 89 – Arezzo

SYMPHONY DI PALOMBA FABRIZIO – Piazza Cavour , 23 – Livorno

DISCO SHOP DI C.F.L.T.& C. SNC – Largo Campidoglio 30 – Poggibonsi

MAISTRELLO MUSICA DI M. P. – Via delle orchidee , 6 – Rieti

FIREFLY SNC DI LAGUARDIA E FIGLI - VICO D. ASSELTA 5/7 - Potenza

CENTRO MUSICA C.V.& C.SAS - C.SO VITT.EMANUELE 165 – Bari

DISCO MARKET DI MONICA MENZA - P.ZZA STESICORO 37 – Catania

DISCLAN DI E. MAYSSE – Via Roma 32 – Salerno

DISC JOCKEY 70 CREMONA – Via Bordigallo , 1 Cremona

DISC JOCKEY 70 FIDENZA – Via Gramsci , 24 – Fidenza

PALIO DI MORINO ELIO E MINOLA- Via Italia 10 – Biella

Sound Garden Sas - Corso Vittorio Emanuele 110 – L’Aquila

BERGAMO MUSICA SNC – Via Nazionale 34 -Seriate

FREAK MUSIC SNC - VIA XX SETTEMBRE 17 – Crema

DISCOCLUB65 S.R.L. - VIA SAN VINCENZO 20R-28R – Genova

Casa Musicale Raffaello Niccoli di Antonella Niccoli & C. Sas - Via dei Tintori nr. 20 – Prato

