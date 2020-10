Visita guidata alle "Stanze segrete dell'Isolato 49" e "Cantieri aperti"

Sabato 31 ottobre, il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Puglia apre al pubblico con due iniziative in contemporanea, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19.

La prima ripropone, dato il notevole successo di pubblico registrato in occasione delle GEP dello scorso 26 settembre, la visita guidata alle “Stanze segrete dell’Isolato 49”.

Nel corso dell’apertura straordinaria, a partire dalla descrizione del forno rinascimentale e della struttura dell’isolato che lo contiene, sarà proposta in tutta sicurezza a turisti, visitatori, curiosi, una suggestiva narrazione della storia millenaria dell’intera città di Bari.

La seconda iniziativa "Cantieri aperti", che si svolgerà nella sala multimediale del Segretariato regionale, intende illustrare i principali cantieri di restauro curati dai tecnici del Segretariato. Saranno mostrate proiezioni di audiovisivi, immagini ed approfondimenti che riguarderanno sia gli aspetti tecnici che quelli storico-artistici legati agli interventi.

A seguito delle vigenti disposizioni per ostacolare la diffusione del COVID-19, gli ingressi saranno contingentati e numericamente limitati. Pertanto è obbligatoria la prenotazione. (costantina.bux@beniculturali. it)

L' apertura straordinaria si svolge nell'ambito del Piano di valorizzazione del MiBACT per promuovere la fruizione e la conoscenza dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese.