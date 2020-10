Apertura straordinaria serale del Museo Archeologico di Gioia del Colle

Domenica 25 ottobre nell'ambito del programma di valorizzazione, presso il Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle è prevista l'apertura straordinaria serale dalle ore 20.00 alle ore 22.45, con ultimo accesso al pubblico alle ore 22.00.

Per l’occasione, alle ore 20.30 si terrà per una visita guidata che prevede un focus sui reperti del Museo provenienti dal Sito di Monte Sannace.

La partecipazione all’evento è consentita ad un massimo di 18 persone per ogni fascia oraria con biglietto ordinario.

Informazioni per il pubblico

Evento: Apertura straordinaria del Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle

Data: domenica 25 ottobre

Orario: dalle ore 20.00 alle 22.45 con ultimo accesso alle 22.00

Fasce orarie di visite: ore 20-21-22

Numero massimo di visitatori (per fascia oraria): 18

Prenotazione: consigliata (acquisto biglietti presso la biglietteria del Museo Archeologico Nazionale – Castello di Gioia del Colle, oppure online all’indirizzo https://buy.novaapulia.it/ gioia-del-colle)

Costo d’ingresso: 4€ + 1 euro di prenotazione se si acquista online

Per informazioni: 0803481305; 0803491780

Misure anti-contagio previste durante gli eventi:

- Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;

- I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina;

- Durante l’evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto;

- Lungo i percorsi verranno disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante;

- Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).

Tutte le informazioni sono reperibili ai seguenti link:

https://musei.puglia. beniculturali.it/musei/museo- archeologico-nazionale- castello-di-gioia-del-colle/