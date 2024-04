Apertura ufficiale della SAGRA DI SAN NICOLA 2024 sabato 20 aprile 2024 dalle ore 17:00 presso la Basilica di San Nicola e la Città Vecchia di Bari.

Secondo un'antica tradizione che affonda le radici nelle cronache coeve della Traslazione delle reliquie di San Nicola da Myra a Bari, sabato 20 aprile si aprono ufficialmente le “manifestazioni religiose” della Sagra di San Nicola 2024, con il "Corteo-Processione" dei resti lignei della Cassetta della Traslazione per le strade della Città Vecchia.

Niceforo, autore di una delle fonti narrative della Traslazione, riassume così l'epilogo dell'impresa dei 62 marinai baresi: "Il santissimo corpo di San Nicola confessore di Gesù Cristo fu dunque portato via dalla città di Myra il 20 aprile; il 9 maggio, di domenica al tramonto, fu traslato a Bari. Correva l'anno dell'incarnazione del Signore 1087, durante la decima indizione".

All’evento commemorativo della partenza da Myra, nel suo 937° Anniversario (1087-2024), organizzato dai PP. Domenicani insieme con il Comitato "San Nicola", partecipano le Compagnie Teatrali FORMEDITERRE (Bari) e SATYRION (Leporano-TA); le Associazioni MILITIA SANCTI NICOLAI (Bari), I MARINAI DELLA TRASLAZIONE (Bari), ARALDI DI SAN TOMMASO BECKET (Mottola-TA); i Gruppi di Sbandieratori RIONE CASTELLO (Carovigno-BR) e BRANCALEONE (Barletta-BAT); la Compagnia d’Arme STRATOS (Bari); i Tamburini BARONE DI FREGANIUS (Fragagnano-TA).

Il “Corteo-Processione” si concluderà in piazza San Nicola con la rievocazione storica secondo la versione di Niceforo della partenza delle Reliquie del Santo da Mira: regia di Antonio MINELLI; consulenza grafica di Alessia CARRIERI; service di Luigi NARDELLI (Alberobello-BA); presentatrice: Anita GENTILE.



PROGRAMMA

16.30 Piazza San Nicola. Raduno dei Partecipanti.

17.00 Basilica San Nicola. Corteo-Processione per le strade della Città Vecchia dei resti lignei della Cassetta della Traslazione.

19.30 Piazza San Nicola. Rievocazione della Traslazione secondo la versione di Niceforo.





Basilica San Nicola - Piazzetta 62 Marinai - Strada Martinez – Traversa Santa Maria - Piazza San Pietro - Strada Santa Teresa delle Donne - Via Pier l’Eremita - Strada Santa Chiara - Strada San Luca – Via delle Crociate - Via Carmine - Strada San Marco - Strada dei Gesuiti - Via Fragigena - Piazza Mercantile - Piazza del Ferrarese - Via Vallisa - Strada San Benedetto - Strada degli Orefici - Piazza Mercantile - Via Palazzo di Città - Largo Urbano II - Piazza San Nicola