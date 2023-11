'Apologia di Socrate' con Enrico Lo Verso al Teatro AncheCinema di Bari

AncheCinema presenta, per la stagione 2023/2024 del Teatro AncheCinema, APOLOGIA DI SOCRATE – Dialogo sulla Giustizia dall’opera di Platone con Enrico Lo Verso. E con Fabrizio Bordignon, Barbara Bovoli, Marilena Martina, Luca Morciano, Leonardo Sinopoli, Sara Santucci, Mattia Spedicato, Laura Tutolo. Adattamento e regia Alessandra Pizzi. Coreografie e movimento scenico Marilena Martina. Lo spettacolo andrà in scena domenica 19 novembre 2023, alle 19.30, al Teatro AncheCinema, Corso Italia 112, BARI.



L'APOLOGIA

Fra tutte le opere di Platone, l’Apologia è certamente la più ricca d’informazioni riguardanti il pensiero di Socrate. L’opera appare come un’incondizionata difesa da parte dell’autore, Platone, della figura e dell’insegnamento del suo amato maestro, davanti a quelle gravi accuse che lo avevano portato al processo, la cui causa va certamente rintracciata nell’errata interpretazione del suo pensiero. Sebbene Socrate avesse avuto inizialmente alcune possibilità di scelta per evitare la pena di morte, ammettendo la propria colpevolezza e andando in esilio, egli scelse di non tradire i propri ideali. Nel 399 a. C, dopo aver affrontato il processo, Socrate fu condannato a morte. Durante il processo a suo carico Socrate non mette in discussione le leggi, ma soltanto l’errore giudiziario di cui è vittima. La sua sorte, però, non lo autorizza a tradire i patti con la sua coscienza. Avrebbe potuto scegliere di non continuare a esporre in pubblico le sue dissertazioni o di fuggire, ma se lo avesse fatto in ogni caso non avrebbe onorato la sua parola. Un errore giudiziario, quindi, con un processo finito con la condanna a morte, che ricorda quelli ai cui tanto la storia e la cronaca ci hanno abituati, e che rievoca, anticipandolo, il più grande errore contro un innocente commesso dall’umanità, che trova la sua forma più espressiva nell’icona della crocifissione.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online al seguente link bit.ly/apologiaSOCRATE e sono disponibili al botteghino del Teatro AncheCinema e in tutti i punti vendita Vivaticket. Il botteghino del Teatro AncheCinema di Bari è aperto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e nei giorni di spettacolo dalle ore 15.00 fino all'orario di spettacolo.

Parcheggi a pagamento MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti.

Info Sms/WhatsApp 329 64 99 552