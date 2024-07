Un weekend indimenticabile con gli appuntamenti astronomici nei Parchi delle Stelle

Nel weekend tornano gli appuntamenti astronomici nei Parchi delle Stelle:

Venerdì 12 Luglio dalle ore 19:30 (è possibile arrivare anche dopo) alle ore 22:30 ci ritroveremo nuovamente a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Dalle ore 19:30 alle 20:30 condotti da esperte guide naturalistiche esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco in una breve passeggiata adatta anche ai bambini.

A partire dalle 20:30 ci sposteremo quindi sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio nudo le costellazioni, ma anche ammassi di stelle e galassie attraverso telescopi professionali.

Ticket € 10,00 per gli adulti ed i bambini con pagamento in loco per passeggiata + osservazione astronomica.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse per la passeggiata nella lama e di una cena al sacco (nella struttura non si vende nulla).

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

La posizione è su Google Maps

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956



Sabato 13 Luglio a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso la tenuta IPPEDICO, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia nei pressi di Torre dei Guardiani.

La masseria offre ampi spazi verdi dove potersi muovere liberamente, godersi la natura e incontrare gli animali da cortile presenti nella struttura.

La Luna sarà protagonista e attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Ticket € 10,00 per adulti e bambini con pagamento in loco.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

La masseria dispone di un punto ristoro.

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956

La Tenuta Ippedico si trova in Via Mangiaricotta, 309/A, Ruvo di Puglia La posizione è su Google Maps

Domenica 14 Luglio vi invitiamo in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, in una zona con scarsissimo inquinamento luminoso. L’appuntamento è presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria alle ore 19:00 per visitare l’azienda agricola, conoscere i suoi tanti animali e degustare i prodotti caseari di produzione propria per un aperitivo murgiano.

Dalle ore 21:00 sino alle ore 23:00 punteremo i nostri telescopi al cielo per osservare la Luna, nebulose e galassie sotto un cielo stellato straordinario sdraiati sulle balle di fieno.

Costo del ticket della serata astronomica e aperitivo (obbligatorio) € 15 per adulti ed € 12 per i bambini dai 4 ai 10 anni (sotto i 4 anni l’ingresso è gratuito)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail a bariplanetario@gmail.com – solo per informazioni 3934356956