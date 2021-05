Dal Teatro Piccinni di Bari due eventi in streaming per la rassegna Indovina chi viene a (s)cena

La Puglia riparte in zona gialla, ma non si arrestano gli appuntamenti online di “Indovina chi viene a (s)cena”, il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni soci del Consorzio, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia. Protagonista nel prossimo appuntamento di domenica 16 maggio sarà il Teatro Piccinni di Bari, dove si svolgeranno due eventi in streaming: alle 19.30 si esibirà il Piccolo Teatro di Bari, mentre alle ore 21 toccherà a Carmela Vincenti e Gigi Carrino che con il loro talento intratterranno il pubblico da casa.

(https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-bari-ore-1930; https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-bari-ore-2100).

E per chi si fosse perso gli spettacoli andati in scena finora, rimane sempre attivo l’ondemand. La modalità di accesso per il pubblico è la stessa dello streaming: basta acquistare il proprio biglietto (gratuito) tramite il sito Teatro Pubblico Pugliese/indovina chi viene a scena dalla sezione Ondemand registrandosi sulla piattaforma Rebellive con la propria email per ricevere il codice da inserire per la visione dello spettacolo scelto: https://www.teatropubblicopugliese.it/indovinachivieneascena/eventi/.

