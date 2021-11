“Tracce d’Acqua” di studio di Alessandra Gaeta e “Il Diario delle Molestie” di Maria Chiara Vitti a Palo del Colle

Si concluderà domenica 14 ottobre la rassegna di performing art “A Maglie Larghe”, organizzata da Factor Hill sotto la direzione artistica di Alessandra Gaeta e giunta alla sua quinta edizione. A chiudere il ricco cartellone di quest’anno sarà un doppio appuntamento con la danza contemporanea in programma al Laboratorio Urbano Rigenera di Palo del Colle la prossima domenica.

Nel corso della stessa serata si partirà alle 21.00 con la messa in scena di una nuova produzione creata e danzata da Alessandra Gaeta. Per poi proseguire, alle 21.30, con la performance della giovane autrice Maria Chiara Vitti, in residenza dall'8 al 14 novembre al Rigenera Laboratorio Urbano. A lei è stata infatti assegnata la residenza artistica la cui call era stata lanciata da Factor Hill per la selezione di un/a giovane coreografo/a pugliese.

Con “Tracce d’Acqua” Alessandra Gaeta torna ad ‘indagare’ sull’ambiente e la natura con un nuovo lavoro coreografico. Centrale è l'elemento dell'acqua, questa volta esplorata nelle sue diverse qualità, dal solido al gassoso. Un lavoro in cui la Gaeta è autrice nonché interprete della coreografia la cui supervisione è a cura di Alessia Lovreglio. Lo studio che andrà in scena è frutto di una ricerca condotta, inoltre, insieme a Giovannangelo de Gennaro (viella, flauti, canto) e Roberto Matarrese (live electronics), autori delle musiche di questa produzione, Giulia Falzea (drammaturgia), Andrea Mundo (luci), Saverio Corriero (film & photo), Tania Tullo (grafica). ”Tracce d’acqua” è il tentativo di cambiare pelle, di sentirsi fluidi e di indagare, a volte anche con crudi dati scientifici, quanto lo spazio che un corpo abita, che un suono edifica e definisce, sia uno spazio ospite, mutevole, meraviglioso e da guardare con gli occhi vigili e la coscienza pura.

Seguirà la performance della Gaeta la condivisione con il pubblico delll'esito di un percorso di ricerca portato avanti da Maria Chiara Vitti nel corso della sua residenza al Lab Urbano Rigenera. Danzatrice, performer ed insegnante "Dance Well – Movement Research for Parkinson", la Vitti nasce nella provincia barese e successivamente agli studi superiori in Relazioni Internazionali per il Marketing, frequenta il Corso Triennale Professionale di Danza Contemporanea del Balletto di Roma. è suo primo lavoro autoriale, nato da un forte desiderio di riconnessione con il proprio corpo e dalla necessità di contrastare le leggi del politicamente corretto, gli stereotipi e le convinzioni sociali. L'autrice definisce questa ricerca un atto di coraggio attraverso il quale rimettere in campo ed elaborare le proprie idee, utilizzando l'atto performativo come medium per veicolarle.

Sono previsti, inoltre, nel corso della serata, le a cura di Saverio Corriero e il successivo alle performance artistiche, moderato da Alessandra Savino di Asteria Space, partner della rassegna. La partecipazione all'evento prevede un ticket di 8€ con una riduzione a 4€ per bimbi sotto i 12 anni e allievi/e di scuole di danza. L'ingresso sarà consentito previa esibizione di Green Pass e su prenotazione tramite il form https://bit.ly/3bRbvVL

Info factorhill.fh@gmail.com