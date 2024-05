Appuntamento con la scienza: un pomeriggio all'insegna di fisica, biologia e robotica alla cittadella mediterranea

La Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari torna ad aprirsi al pubblico sabato 25 Maggio 2024 con un l'evento "Appuntamento con la Scienza", dedicato a tutti: famiglie, studenti, e curiosi! Un'ottima occasione per avere degli approfondimenti su fisica, biologia e robotica in un modo che non avete mai visto prima.



Lo scopo di questo evento, che offre un ampio ventaglio di contenuti in un insieme di attività della durata complessiva di tre ore, è quello di avvicinare quante più persone possibili al mondo della scienza in una maniera che solitamente viene tralasciata nell'insegnamento scolastico, ovvero attraverso gli esperimenti. Data la grande varietà di contenuti dell'evento, che spaziano dalla biologia evolutiva fino agli innovativi metodi della genetica, dal funzionamento del motore di un'automobile fino alle applicazioni dei laser al restauro dei monumenti, tutti dai più piccoli ai più grandi potranno trovare contenuti di loro interesse ed alla loro portata.



Il programma dell'evento è il seguente:

• 15:30-16:00 accoglienza dei partecipanti

• 16:00-16:40 presentazione della Cittadella e degli organizzatori dell'evento

• 16:40-17:30 primo turno di percorsi, i percorsi disponibili sono:

1)Laboratorio su immagini, luci e colori

2)Laboratorio sui laser

3)MiniDarwin alle Galapagos con laboratorio biologico

4)La scienza del motore endotermico ed elettrico

5)Il suono: questione di fisica

6)Laboratorio di robotica

• 17:30-17:50 intervallo, con possibilità di consumare uno snack nella zona ristoro

• 17:50-18:40 secondo turno di percorsi, i percorsi disponibili:

1)Laboratorio su immagini, luci e colori

2)Laboratorio sui laser

3)Laboratorio di telecomunicazioni

4)La scienza in moto

5)Il suono: questione di fisica

6)Percorsi geniali: il DNA

• 18:40-19:00 saluti finali



Per partecipare all'evento è necessario acquistare i biglietti online al sito https://www.eventbrite.it/e/appuntamento-con-la-scienza-tickets-892335287867, specificando come indicato nelle "informazioni sull'evento" sul sito, una preferenza sui percorsi da seguire per ciascun turno. L'evento sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di due associazioni studentesche che operano nel Politecnico di Bari e nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: il comitato locare di Bari dell'Associazione Italiana Studenti di Fisica (https://www.instagram.com/aisfbari/?hl=it) e l'associazione Link (https://www.instagram.com/linkbari/). Le due associazioni esporranno le proprie attività e daranno ai visitatori la possibilità di condividere idee ed opinioni, nonché eventualmente di diventare membri dell'associazione.