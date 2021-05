Appuntamento con lo stile allo spazio Art d'Or

Finalmente giovedì prossimo 20 maggio, dalle ore 18,00 in poi.......Un Rendez-Vous che ha l’atmosfera di una magia, per sfondo l’ironia e allegria degli acrilici di Guido Corazziari alle pareti entriamo allo Spazio Art d’Or che sembra una scatola di vetro in cui scopriamo capolavori, uno ad uno, affascinando lo spettatore che si immerge in una atmosfera fatta di colore, luce, linee, forme, gioielli, dal bianco degli abiti da sposa di Maria Elena Di Terlizzi, alla miriade di brillanti che ornano gli abiti di Arianna Laterza Couture, lo stile e l’eleganza maschile su misura di GianPiero Cozza, i gioielli fantastici di Marina Corazziari, l’alta moda di Massimo Crivelli, i foulard di Mariella Tissone che sembrano leggiadre farfalle, la delicatezza dei vetri incisi a mano di Fabrizia Dentice di Frasso, i dolci allestimenti di Dominique Dellisanti.



APPUNTAMENTO CON LO STILE

Evento di Marina Corazziari e Guido Corazziari

RENDEZ VOUS CON LO STILE ALLO Spazio Art d’Or

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021 ALLO SPAZIO ART D'OR DALLE ORE 18,00 IN POI ...

( Ingresso contingentato secondo disposizioni di legge )



Pomeriggio dedicato allo "Stile" presenti personalità ed eccellenze del mondo della Moda, dell' Arte e del Giornalismo che dialogheranno interagendo con gli Ospiti dando loro consigli, suggerimenti e descrivendo i capi sartoriali esposti.



Interverranno:

Alina LICCIONE - Conduttrice televisiva

Silvia VITERBO - Giornalista costume & moda

Pier LE BON - Bridal coach

Luciana PICE - Consulente olfattivo

Angela SCAMARCIO - Make up artist

Checco DE TULLIO - Fotografo di moda



Le “Eccellenze del Made in Italy” :

GianPiero COZZA – “La moda per l’uomo” su misura

Massimo CRIVELLI - Alta moda

Dominique DELLISANTI - Dolci allestimenti

Maria Elena DI TERLIZZI - Moda sposi

Arianna LATERZA – Cerimonia

Mariella TISSONE- Foulards d’autore

Fabrizia DENTICE DI FRASSO - Cristalli incisi

Marina CORAZZIARI – Gioielli



Via Melo, 1888- Bari - spazioartdor@icloud.com

press: Cristina Vannuzzi

