Un fine settimana di appuntamenti dedicati alle stelle tra natura e osservazioni astronomiche

Venerdì 19 Luglio dalle ore 20:30 alle ore 23:00 la meraviglia del cielo stellato illumina anche quest'anno il Teatro Radar nel centro di Monopoli per un primo appuntamento dedicato alla Luna.

Il roof garden del teatro si trasforma in un vero e proprio osservatorio astronomico per imparare a riconoscere le costellazioni ad occhio nudo e ad osservare con telescopi professionali la Luna, ammassi di stelle, nebulose e galassie per un’esperienza straordinaria adatta a bambini e adulti.

Il teatro Radar è sito in Via Magenta, 71 a Monopoli.



Ticket intero € 10,00 per gli adulti e ridotto a € 8,00 per i bambini dai 4 ai 12 anni e over 65 anni e per gli abbonati alla stagione teatrale del Radar.



L’acquisto del ticket è possibile solo al botteghino del teatro nei soli giorni della rassegna a partire dalle ore 19:00.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com per ricevere informazioni 3934356956



Sabato 20 Luglio dalle 21:00 alle ore 22:30 presso il Planetario di Bari ritorneremo ad osservare direttamente il cielo stellato con i nostri telescopi professionali dal prato del Planetario di Bari. Dopo una breve presentazione all’interno del planetario dal titolo “Viaggi Spaziali” ci sposteremo all’esterno per osservare la Luna, ammassi di stelle, nebulose e galassie con i nostri telescopi.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento direttamente al botteghino del planetario.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione OBBLIGATORIA tramite mail a bariplanetario@gmail.com solo per informazioni 3934356956



Domenica 21 Luglio dalle ore 19:30 (è possibile arrivare anche dopo) alle ore 22:30 ci ritroveremo nuovamente a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Dalle ore 19:30 alle 20:30 condotti da esperte guide naturalistiche esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco in una breve passeggiata adatta anche ai bambini.

A partire dalle 20:30 ci sposteremo quindi sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio nudo le costellazioni, ma anche la Luna, ammassi di stelle e galassie attraverso telescopi professionali.

Ticket € 10,00 per gli adulti ed i bambini con pagamento in loco per passeggiata + osservazione astronomica.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse per la passeggiata nella lama e di una cena al sacco (nella struttura non si vende nulla).

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

La posizione è su Google Maps

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956