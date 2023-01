Appunti di viaggio, musiche di Bach, Rimskij-Korsakov e Piazzolla

Venerdì 3 marzo 2023 alle ore 20.30 Palazzo Pesce si prepara agli “Appunti di Viaggio. Bayan e Pianoforte” insieme alla fisarmonica bayan di Saria Convertino e al pianoforte di Loredana Paolicelli.



Un concerto in Puglia nato dall’idea di attraversare mondi e trasmettere al pubblico emozioni provenienti da altre culture musicali. Un programma eclettico fatto di diverse forme e diversi repertori di musica. Nikolaj Rimskij-Korsakov, Johann Sebastian Bach, Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Sergej Voitenko, Loredana Paolicelli e le loro pagine, appositamente trascritte per fisarmonica e pianoforte, risuoneranno tra le pareti affrescate della Sala Etrusca nell’interpretazione intensa e appassionata di Saria Convertino, definita “l’astro nascente della fisarmonica” da Alfredo Gasponi («Il Messaggero») e una versatilità che la porta a interessarsi di generi differenti, a conseguire con menzione d’onore al Conservatorio Santa Cecilia di Roma il diploma in Fisarmonica e Musica da Camera, a specializzarsi in Interpretazione della Musica contemporanea, a vincere numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, come Premio delle Arti 2011 al Ravello Festival nei Giardini di Villa Rufolo, e a esibirsi in Italia e all’estero in sedi prestigiose quali Palazzo Montecitorio, Ambasciata d’Egitto e Teatro Olimpico, e di Loredana Paolicelli, diploma in Pianoforte, Musica jazz e laurea in DAMS con il massimo dei voti, perfezionamento con la scuola sovietica di Bogino e Vernikov e con Danilo Rea, Rita Marcotulli, Davide Santorsola, Gianfranco Tedeschi, docente di Musica da Camera al Conservatorio di Matera e una carriera che la vede esibirsi e insegnare in Spagna, Finlandia, Portogallo e a collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Beatriz Fornabaio, Alessandro Moccia, Alessandro Deljavan e Vince Abbracciante.