A Capurso SensAzioni Beer Fest con Après la Classe e DJ Ferrari

Non solo 20 tipi di birre alla spina da degustare, mercatini dell’artigianato e mostre a cielo aperto. Il SENSAZIONI BEER FEST promette serate estive all’insegna della buona musica, da cantare e da ballare.

L’appuntamento è dal 1 al 3 settembre in Piazza Libertà a Capurso (start dalle ore 19.00), con l’organizzazione guidata dall’APS SensAzioni del Sud di Conversano in collaborazione con Core Live Show.

Il concerto della serata di apertura, venerdì primo settembre, sarà affidato ai Bari Jungle Brothers, collettivo hip-hop nato a Bari e dalle sonorità mediterranee.

Sabato 2 settembre, a scaldare la serata ci penseranno i mattatori di Après La Classe. Una band che non ha bisogno di presentazioni. Le origini sono nel Salento ma la loro audience è ormai nazionale. Un gruppo musicale patchanka italiano formatosi nel 1996 e che ha all’attivo decine e decine di hit e collaborazioni eccellenti. Da Paris a Lu Sule, Lu Mare, Lu Jentu, fino a Riuscire a Volare e Mamma l’italiani o ancora Sogno Otro Mundo in feat con Manu Chao. Impossibile quindi sintetizzare in poche canzoni la loro carriera. A Capurso promettono una serata da non dimenticare.

Per il gran finale del SENSAZIONI BEER FEST, domenica 3 settembre, sul palco salirà Roberto Ferrari direttamente da Radio Deejay, pronto a coinvolgere il pubblico in un DJ Set fino a tarda ora.

Oltre 20 tipi di birre alla spina fra cui scegliere, e poi gastronomica tipica, arte e buona musica. Tante ragioni per fare un salto a Capurso dal 1 al 3 settembre.