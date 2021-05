L'arte di Tarshito come riflesso spirituale 'plurale' dei maestri che ne hanno ispirato creatività e stati d'animo. Un cammino antico ai ritmi della fibra ottica, lungo sentieri dispersi tra emozioni e meditazioni.

Una conversazione-dialogo, a cura di Antonio V. Gelormini - nel calendario degli Après Midi a l'Art d'Or - per fare un viaggio in poltrona tra le bellezze dello Spazio Art d'Or di Marina Corazziari (in Via Melo, 188 - Bari), le esortazioni mistiche di cultura Orientale, le opere di Tarshito e le sue esperienze esotiche, nonché tra le armonie sonore di lontani adagi, rievocate dall'intensità di profumi e sensazioni.

A suggellare qualità e intensità espressiva - a chiusura serata -saranno i vini dalla Cantina Placido Volpone.



APRES MIDI ALLO SPAZIO ART D’OR



Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 17:00 alle 20:00

durata: 3 h

