"Aprirsi al mondo con un libro": torna Volontari Sintonizzati, ospite Alessandro Barbaglia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare nel mondo attraverso un altro ingresso”. E il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola lo sa bene: ecco perché tante delle iniziative messe in campo insieme alle associazioni del territorio mirano ad un riavvicinamento tra le persone e il mondo dei libri. Ed ecco perché il Csv San Nicola sta lavorando all'allestimento di una vera e propria biblioteca da mettere presto a disposizione del mondo del volontariato.

La lettura come momento di arricchimento personale, come viatico di un riscatto sociale. Ma anche come mezzo di scambio, di avvicinamento e unione tra le persone.

Ne parleremo quest'oggi, venerdì 4 giugno, nella puntata di Volontari Sintonizzati in diretta – a partire dalle ore 18:00 - sulla pagina facebook del Csv San Nicola. La giornalista Michela Ventrella dialogherà con Alessandro Barbaglia, poeta, libraio e autore Mondadori. Tra le sue ultime pubblicazioni “Nella balena” e “Scacco matto tra le stelle”.

Guerino Amoruso intervisterà Domenico Diacono, associazione Anto Paninabella Odv.