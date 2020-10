Mostra permanente nell'Apulia Film House della Fiera: manufatti originali, stampi e scenografie provenienti da film nazionali e internazionali

Tra le iniziative permanenti in Fiera il Polo Regionale delle Arti, delle Culture e del Turismo, l'hub a servizio dello sviluppo dell’intera filiera e del territorio in chiave inclusiva, sostenibile e innovativa, propone un fitto calendario di iniziative permanenti, tra cui quella dell'Apulia Film House situata nell’ex Palazzo del Mezzogiorno all’interno del quartiere fieristico (padiglione 81- ingresso orientale)

Il percorso espositivo curato dal talento pugliese di Leonardo Cruciano, si articola intorno a tre assi: manufatti originali, stampi e scenografie (creature animatroniche, body prop), provenienti da film nazionali e internazionali girati in Puglia o realizzati da artisti pugliesi; exhibit tematici dedicati alla storia del cinema, alle location pugliesi e ai bozzetti manuali e digitali delle opere esposte; collezione di manifesti originali del cinema, prodotti tra i primi del novecento e gli anni novanta, appartenenti al patrimonio della Mediateca Regionale Pugliese, in via di digitalizzazione nell’ambito del progetto Puglia Digital Library.

La struttura è visitabile per tutto il periodo della fiera nei seguenti orari: 10.00-11.00 11.30-12.30 15.00-16.00 16.30-17.30.

Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-Covid, non è possibile consentire l’accesso a più di 10 persone alla volta. Per riservare il proprio ingresso, è necessario recarsi all’entrata della struttura prima dell’orario di apertura, per lasciare il proprio nome, cognome e numero di telefono.