Apulia retrocomputing day a Capurso

Presso la Biblioteca comunale “G. D’Addosio” di Capurso, nei giorni 26 e 27 novembre 2022 si terrà l’evento “Apulia Retrocomputing Day”, ad ingresso libero, dove saranno messi in mostra i computer in uso tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90 e che sono diventati icone del retrocomputing e del retrogaming.



L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dall’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia e dal Comune di Capurso. La mostra è gestita dall’organizzazione di volontariato barese Apulia Retrocomputing, che conta appassionati ed esperti di hardware e software d’epoca e che mira alla creazione di un museo dedicato alla storia dell’informatica e dell’elettronica.



L’evento sarà composto di una parte espositiva in cui saranno mostrati computer che molti di noi hanno utilizzato in gioventù per giocare o scrivere i primi programmi in BASIC come il Commodore 64 e lo ZX Spectrum, ma anche pezzi più particolari come il computer Galaksija della ex-Jugoslavia socialista degli anni ‘80 e l’americano Kenbak-1, un primordiale computer didattico dei primi anni settanta.



Oltre all’esposizione sarà proiettato il corto documentario “Le Età del Galaksija” di Guido Cauli, che narra la storia della creazione e della riscoperta del computer della ex-Jugoslavia, e si terranno delle conversazioni con i membri dell’associazione Alex Giangregorio, Guido Cauli e Pierpaolo Basile orientate sui temi del retrocomputing e del retrogaming.