Lo spettacolo dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari per la 13^edizione dell’Apulia Tango Festival

Mercoledì 9 settembre, alle ore 21.00, nell’anfiteatro della pace presso il Centro Mongolfiera di Bari - Japigia (Via Arturo Toscanini 14), nell’ambito della 13^edizione dell’Apulia Tango Festival, promosso dall’accademia stabile di tango argentino Apulia Tango di Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto-spettacolo dal titolo “Buenos Aires in Bari. Symphonic Tango”.

Per l’occasione l’orchestra sarà diretta dal maestro,Giovanni Rinaldi, e vedrà la partecipazione dei solisti: Giovanni Zonno (Violino), Massimiliano Pitocco (bandoneon), Angelo Nigro (pianoforte) e Paola Arnesano (voce).

L’iniziativa, presentata daAntonella Cappelli, sarà accompagnata dall’esibizione di tango dei ballerini:Santiago Castro, Francesca Del Buono, Marcos Beratz, Daniela Martinez e Giovanna Pagone.

L’Apulia Tango Festival di Bari, giunto alla sua tredicesima edizione e con la direzione artistica diNicla Zonno, è nato per dare impulso al tango argentino sul territorio pugliese, attraverso la partecipazione di artisti di fama internazionale, incontri musicali, laboratori, mostre fotografiche, lezioni gratuite e spettacoli.

Il Festival è patrocinato dal Comune di Bari, dalla Città Metropolitana di Bari e dalla Regione Puglia. Per l’occasione interverrà l’addetto alla cultura dell’Ambasciata argentina in Italia,Sol Parra.

L’ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: www.apuliatango.com