“Arc en ciel” - recital per violoncello solo dedicato alla musica di Ivan Fedele

Presentazione, alla presenza del compositore, del CD “Ivan Fedele: Works For Violoncello” ed. Kairos

Michele Marco Rossi in questo disco rappresenta la prima registrazione assoluta dell'integrale della musica per violoncello solo, e con elettronica, di Ivan Fedele. I brani coprono gli ultimi 10 anni di attività del compositore.

L’Arc en Ciel è una costruzione a ‘fuso’, un’architettura di armonici che rende la materia sonora, impalpabile e onirica.



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



INGRESSO A PAGAMENTO: 5 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com