Domenica 17 ore 19.00 appuntamento con “Archeo – Trekking Musicale – Costa Ripagnola con i Bum Brothers”. Insieme percorreremo i sentieri lungo la costa di Polignano. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando scopriremo le grotte abitate sin dal Paleolitico, l’unicità delle calette, le macchie di ginepro, il lentisco, e ancora, i trulli punteggianti il paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire. Alla fine dell'escursione ascolteremo Valeria (voce ) e Nicola (chitarra e voce) Quarto due fratelli accomunati dall'amore per la musica oltre che dal sangue. Già insieme nei "The Good Ole Boys" e nei "B.U.M." , ci propongono in versione più intima tante hits e classici anni '50/'60/'70. I Bum Brothers spaziano su un repertorio che partendo dai BLues Brothers, ha attraversato i grandi oceani del rythm abd blues per arrivare al rock leggero della fine degli anni 60 come la folgorante Son Of a Preacher Man. Due musicisti che suonano di gusto e con gusto ?

VALERIA UPBEAT DUO:

Valeria Quarto: Voce e tastiera;

Nicola Quarto: Chitarra e voce.

Costo: 20 euro

Punto d’incontro: Cala Fetente

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico, facile, con passaggi sulla scogliera e su ciottolame.

• Incontro ore 18.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare e Torcia

• Telo da mare

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico.