Domenica 11 ore 19.00 appuntamento con Archeo trekking teatrale: "Sogno di una notte di mezza estate alla Foresta di Mercadante". Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. La passeggiata sarà allietata da un momento teatrale, che richiama la tradizione del teatro viaggiante, in cui gli spettatori saranno magicamente coinvolti in una storia, la divertente pièce teatrale degli Artigiani, tratta da ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di W. Shakespeare. Lo spettacolo teatrale sarà curato dalla compagnia Fatti d’Arte.

Costo: 20€ - GRATUITO PER I MINORI

Punto d’incontro: Foresta di Mercadante

https://www.google.com/maps?q=40.8707151,16.7131015&z=17&hl=it

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata: circa 2.5 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 18.40. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 3 km, e si snoda principalmente su sentiero privo di dislivelli

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa

• Spray anti zanzare

• Torcia frontale o luce cellulare

• Telo da mare

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico